ТОП-5 проверенных сервисов крауд-маркетинга

Елена Заглядкина ЭКСПЕРТ Последние несколько лет занимаюсь маркетингом. Помогаю агентствам с контентом и seo-продвижением, управляю 4 нишевыми сообществами в соцсетях, ... Поделиться

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Крауд-маркетинг — это ненавязчивые в интернете рекомендации и ответы на форумах и блогах, которые помогают повысить интерес к сайту или продукту. Вы находите обсуждение или статью нужной вам тематики, в комментарии пишете неназойливый ответ, который будет максимально похож на реальный ответ без какой-либо цели, и вставляете ссылку — чем больше на нее кликнут другие пользователи, тем лучше. Боты в поисковых системах проверят эту ссылку, и затем пост появится в поисковой выдаче.

Самостоятельно заниматься крауд-маркетингом лучше не стоит, так как это займет очень много времени, которое можно потратить на другую параллельную работу. Поэтому лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогут продвинуть ваш сайт.

Преимущества крауд-маркетинга состоят в:

росте целевого трафика на вашем сайте,

увеличении продаж если продукт хороший,

повышении лояльности в интернете

создании положительного образа в целом.

Ниже мы собрали ТОП-5 сервисов крауд-маркетинга, каждый из которых отличается функциональностью и набором инструментов.

Сервис для продвижения сайтов с естественными ссылками, который помогает продвинуть в топ-10 выдачи более 65% сайтов. Линкбилдер анализирует семантическое ядро сайта, подбирает релевантные площадки в поисковой выдаче, анализирует и оценивает доноров, регистрируется на площадке и улучшает профиль, а затем публикует комментарии со ссылкой на продвигаемый ресурс. Сервис постоянно следит за состоянием публикуемого комментария, и, в случае его удаления, бесплатно заменяет на новый.

Кроме того, площадка рассчитывает бюджет продвижения на основе конкурентного анализа, ежедневно оценивает позиции сайта в Google и Яндекс.

Особенности:

Удобный и понятный интерфейс сервиса.

Ручная простановка и модерация.

Регулярная отчетность и аналитика полученных результатов.

Проверка удаленных комментариев и замена новыми.

Возможность оплаты за проверку одного запроса в одной поисковой выдаче.

Сервис предлагает размещение крауд-ссылок в виде отзывов и рекомендаций о ваших товарах и услугах. После регистрации нужно создать проект и выбрать рекламный формат, а исполнитель адаптирует под него материалы, и разместит их на сайтах. Среди прочего доступны социальные сигналы, размещение обзоров на товары и услуги, ссылки в архиве, новостные ссылки и многое другое.

При оплате режима «Беззаботный» специалисты сервиса сделают всю работу за вас, а, при желании, можно включить авторежим, и настроить все фильтры только один раз. Площадка предоставляет гарантию — вы будете платить только за проиндексированные заявки.

Особенности:

Несколько пакетов готовых ссылок на выбор.

Можно заказать написание статей и обзоров с вечными ссылками.

Доступно размещение ссылоке в группах социальных сетей ВКонтакте, Twitter, Facebook.

Возможность заказать всю работу у специалистов.

Автоматизация всех процессов.

Сервис крауд-маркетинга помогает нарастить ссылочную массу сайта и повысить узнаваемость бренда через сообщества. Компания работает более чем с 40 странами, работу можно настроить на русском, английском, немецком, польском, испанском и итальянском языках. Все комментарии под записями размещают опытные крауд-маркетологи, а модераторы проверяют качество текста и ссылок согласно ТЗ.

Если по какой-то причине ссылка не подходит под сайт, и комментарий удалили, то Referr за свой счет меняют ее уже на новую. Для начала работы необходимо рассказать целях, которые хотите достичь, затем менеджеры запускают крауд-маркетинговую кампанию, а вы уже принимаете первые 5 ссылок и меняете дальнейшую работу при необходимости.

Особенности:

Возможность разместить до 500 ссылок.

Постоянное общение с менеджерами по любым вопросам.

Работа на нескольких языках.

Абсолютная конфиденциальность.

Жесткая модерация перед запуском кампании.

Работа в несколько этапов.

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Еще один сервис по размещению крауд-ссылок на сайтах и форумах. На выбор представлены 4 тарифа «Пробный», «Начальный», «Стандарт» и «Эксперт», каждый из которых отличается набором функций. В целом, площадка вручную подбирает места для размещения ссылок, составляет тексты сообщений и обеспечивает прирост естественных ссылок и рост посещаемости сайта. При выборе самого дорогого тарифа вы будете застрахованы от удаления комментариев со страницы, и их сразу заменят новыми.

Кроме того, доступна SEO-адаптация постов, ускоренное размещение и пост-обработка всех публикуемых материалов, с подробным анализом и отчетом о проделанной работе.

Особенности:

Можно выбрать 9, 25, 50 или 80 ссылок для размещения.

Крауд-маркетинговое продвижение низкочастотных запросов.

Создание постов на английском языке.

Размещение ссылок в комментариях к роликам на YouTube.

Работа с разных аккаунтов.

Сервис крауд-маркетинга и управления репутацией в интернете помогает SEO-специалистам получить естественные ссылки и повысить узнаваемость и репутацию сайта или бренда в сети. Необходимо оставить заявку, в которой следует указать важные параметры при размещении, после чего исполнители начнут поиск подходящих ресурсов для публикации комментариев, которые будут смотреться ненавязчиво. Каждая ссылка после размещения проходит проверку модераторами.

Помимо крауд-ссылок, можно заказать размещение социальных ссылок, написание отзывов для сайтов, публикация вопросов и ответов с нужными ссылками. Стоимость одной размещаемой ссылки меньше, чем у многих конкурентов — 100 рублей.

Особенности:

Возможность размещать несколько типов ссылок.

Тщательный подбор площадок для эффективного размещения.

Заказать можно как несколько ссылок для размещения, так и одну ссылку.

Можно стать непосредственным участником Linkrum, выбрав тип будущей работы.

Задания контролируются командой модераторов.